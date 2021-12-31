Спрос россиян на поездки по стране в новогодние каникулы вырос почти на 50%

Спрос россиян на поездки по стране в период новогодних праздников вырос на 44% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на исследование сервиса бронирования жилья «Суточно.ру».

Россияне начали активнее путешествовать по стране, перестав бояться локдаунов и отмен поездок. И спрос на внутренние направления в период с 31 декабря по 9 января стал на 44% выше, чем в аналогичные числа прошлого года.

Самым популярным российским городом для поездки на праздники стал Санкт-Петербург (17%). Второе место заняла Москва (11%). Третье поделили Ялта и Сочи (по 8%). Среди городов-миллионников, за исключением двух столиц, самой популярной с большим отрывом от остальных стала Казань (5%). Также пользуются спросом поездки в Севастополь, Шерегеш, Кисловодск, Нижний Новгород, Калининград и Великий Устюг.

Аналитики сервиса также назвали города с самой дорогой арендой жилья на Новый год. Это Москва, Казань и Нижний Новгород. Например, в столице в новогодние праздники за сутки аренды в среднем придется заплатить пять тысяч рублей, что на 18% дороже, чем в тот же период годом ранее.

Ранее опрос Vox Populi показал, что большинство россиян проведут новогоднюю ночь с родными.