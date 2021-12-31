Россияне поделились планами на новогоднюю ночь и праздники

Большинство россиян собираются провести новогодние праздники с семьей. Поступят подобным образом 78% жителей РФ. Многие останутся дома или не покинут пределы родного города.

Планы россиян на предстоящие каникулы выяснили в ходе опроса, проведенного исследовательской компанией Vox populi. Его результаты привела «Российская газета».

Отмечать Новый год и проводить праздники с близкими намерены 78% респондентов. Из них 69% будут дома и не собираются никуда выезжать из города. Работать в январские каникулы будут только 15% участников опроса.

Директор по управлению данными Vox populi, социолог Дмитрий Котов отметил, что Новый год по традиции становится поводом для объединения людей близкого круга — родственников, самых близких друзей.

«Новый год остается преимущественно семейным праздником, который проводят в узком кругу семьи и друзей, являясь символом семейного тепла, уюта, новых надежд и планов на будущее», — сказал он.

Зимние активности на праздники выбирают не так много россиян. Почти 49% респондентов старше 55 лет в основном предпочтут спокойные пешие прогулки, хотя им и придется расчищать снег на даче или возле частного дома. Примерно треть опрошенных планирует на каникулах выезды на природу. Еще 17% надеются за выходные побывать на выставках, в музеях, на концертах или театральных спектаклях. Из тех, кто решил отдать предпочтение культурному досугу, сразу 45% выбрали пляжный отдых.