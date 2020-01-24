«Спрашивают, но туры не отменяют». Российские туристы едут в Китай несмотря на коронавирус

Россияне, которые запланировали отдых на китайском острове Хайнань, уточняют у туркомпаний ситуацию с новым коронавирусом. При этом они не отменяют свои туры. Хотя о безопасности заботятся и, на всякий случай, спрашивают о мерах предосторожности.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исполнительного директора туристической ассоциации «Мир без границ» Александра Агамова.

«По нашей информации, люди, которые уже приобрели туры на китайский остров Хайнань или собираются это сделать в ближайшее время, обращаются в туристические компании с вопросами о ситуации с коронавирусом конкретно на Хайнане, но не отказываются от туров», — отметил Агамов.

По его словам, туристы интересуются мерами предосторожности на отдыхе, а также есть ли зараженные на острове. При этом есть те, кто решил не рисковать и отменил тур конкретно на материковый Китай, однако их процент пока что достаточно мал.

Как сообщалось ранее, россиянам дали советы, как обезопасить себя от нового вируса, от которого уже погибло в Китае 17 человек. В КНР уже закрыли въезд и выезд из города Ухань, в котором началась вспышка инфекции.