Россиянам дали советы, как обезопасить себя от коронавируса

«Самое простое — не летать в те регионы, где вирус уже есть. Второе — могут помочь препараты, которые повышают антивирусный иммунитет», — рассказал Костинов.

Иммунолог объяснил, что специфической профилактики вируса 2019-nCoV не существует. Но есть препараты, которые замедляют размножение вирусов и средства, повышающие сопротивляемость иммунитета.

Личная гигиена оказалась одним из важнейших пунктов профилактики заражения. Кроме того, Костинов предостерег от самолечения и привал при первых же симптомах болезни обращаться к врачу.

А ранее «360» писал, что руководство торговой платформы AliExpress заверило в безопасности посылок из Китая.