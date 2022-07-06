Создание туристической полиции поддержали во Всероссийском союзе страховщиков

Туристическая полиция существует во всем мире, это нормальная мировая практика на курортах, которую России нужно перенять. Об этом в беседе с «360» заявила председатель комитета по вопросам страхования в сфере туризма Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Юлия Алчеева.

Она отметила, что туристическая полиция поможет в разрешении различных конфликтных ситуаций.

«В Таиланде есть туристическая полиция, в Турции есть туристическая полиция. Когда был чемпионат мира по футболу, у нас же была туристическая полиция. Это удобно и всем понятно. Поэтому это хорошая идея», — заявила Алчеева.

С предложением создать отделение туристической полиции, которая обеспечит соблюдение порядка в курортных зонах, выступила глава Ростуризма Зарина Догузова. Она напомнила, что на пляже Сочи сотрудники зоны отдыха избили отдыхающего.

«Подобное в принципе не допустимо, а видеть такое фактически на главном курорте страны в самый разгар курортного сезона — вообще за гранью. Думаю, назрел вопрос о создании туристической полиции в курортных зонах», — привела слова Догузовой газета «Известия».

О конфликте туриста с сотрудниками пляжа Сочи стало известно накануне. По данным СМИ, молодой человек вступился за младших сестер, которые предлагали отдыхающим фрукты. Работники пляжа потребовали от детей покинуть территорию. Когда за них вступился старший брат, на него напали несколько человек.