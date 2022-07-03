Работники пляжа в Сочи избили палками отдыхающего

Сотрудники пляжа «Фрегат» в Сочи избили отдыхающего палками, после чего тот попал в больницу. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Пострадавший вступился перед сотрудниками пляжа за двух младших сестер. Девочки ходили по зоне отдыха и предлагали посетителям фрукты. Местным сотрудникам это пришлось не по душе: они грубо попросили детей покинуть территорию пляжа.

Их брат заметил разговор работников зоны отдыха и сестер. Он вмешался в беседу, за что и получил от сотрудников пляжа палочный отказ.

Авторы Telegram-канала Baza сообщили, что на мужчину напали несколько человек. Некоторые из них вооружились палками или прутьями.

После окончания конфликта пострадавшему вызвали скорую помощь. По данным Baza, одного из нападавших уже задержали.