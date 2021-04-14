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    14 апреля 2021, 10:45

    Сотрудники моргов оказались более подвержены заражению коронавирусом, чем врачи

    Наза Салех Захи

    Заражены коронавирусом или обладают антителами 19,1% работников моргов и 29,6% сотрудников кладбищ. Об этом говорят результаты тестирования этой группы людей, проведенного учеными из Катара.

    Сотрудники моргов оказались более подвержены заражению коронавирусом, чем врачи

    Как написала газета «Известия», исследования проводили отвечающие за организацию погребений в этой стране научные специалисты Hamad Medical Corporation. Вышеприведенные показатели у могильщиков и сотрудников моргов оказались в два-три раза больше, чем у катарских медработников (10,6%).

    Однако 65,4% заболевших сотрудников кладбищ и 51,1% работников моргов жили в общежитиях, а значит, подвергались повышенному риску заразиться в домашних условиях. При этом до сих пор научно не доказано, что можно получить COVID-19 после контакта с трупами.

    Заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов считает, что риск заражения от мертвых маловероятен.

    «Во всех погребальных обычаях цивилизованных стран тело покойного омывают перед захоронением, как правило, с применением дезинфектантов», — пояснил Нетесов.

    При этом труп умершего от инфекции дополнительно обрабатывают дезинфекторами. В случае особо опасных инфекций человека хоронят в закрытом гробу.

    Врач-инфекционист клиники СамГМУ, заведующий инфекционным отделением №2 (COVID) Сергей Васильев заявил, что заражение от трупа возможно из-за близкого контакта медицинских работников и врача-патологоанатома, которые участвуют во вскрытии. У остальных же работников похоронной сферы вероятность заразиться минимальна.

    С начала пандемии в России заболели COVID-19 4 657 883 человека. Из них выздоровели 4 281 776, умер 103 601.