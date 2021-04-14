Сотрудники моргов оказались более подвержены заражению коронавирусом, чем врачи

Заражены коронавирусом или обладают антителами 19,1% работников моргов и 29,6% сотрудников кладбищ. Об этом говорят результаты тестирования этой группы людей, проведенного учеными из Катара.

Как написала газета «Известия», исследования проводили отвечающие за организацию погребений в этой стране научные специалисты Hamad Medical Corporation. Вышеприведенные показатели у могильщиков и сотрудников моргов оказались в два-три раза больше, чем у катарских медработников (10,6%).

Однако 65,4% заболевших сотрудников кладбищ и 51,1% работников моргов жили в общежитиях, а значит, подвергались повышенному риску заразиться в домашних условиях. При этом до сих пор научно не доказано, что можно получить COVID-19 после контакта с трупами.

Заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов считает, что риск заражения от мертвых маловероятен.

«Во всех погребальных обычаях цивилизованных стран тело покойного омывают перед захоронением, как правило, с применением дезинфектантов», — пояснил Нетесов.

При этом труп умершего от инфекции дополнительно обрабатывают дезинфекторами. В случае особо опасных инфекций человека хоронят в закрытом гробу.

Врач-инфекционист клиники СамГМУ, заведующий инфекционным отделением №2 (COVID) Сергей Васильев заявил, что заражение от трупа возможно из-за близкого контакта медицинских работников и врача-патологоанатома, которые участвуют во вскрытии. У остальных же работников похоронной сферы вероятность заразиться минимальна.

С начала пандемии в России заболели COVID-19 4 657 883 человека. Из них выздоровели 4 281 776, умер 103 601.