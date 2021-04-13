Елена Малышева рассказала, как переболела COVID-19

Российская телеведущая и врач Елена Малышева в эфире нового выпуска шоу «Жить здорово!» рассказала, как переболела COVID-19, написал Newinform.

Женщина пояснила, что узнала о перенесенном недуге, когда сдала анализ на антитела к вирусу. Болезнь прошла у нее в бессимптомной форме.

«Я, видимо, переболела бессимптомно. Просто положительный анализ, все очень легко прошло. Есть антитела», — отметила ведущая.

По словам врача, в США люди, выходя на улицу, надевают одновременно две маски. Как она считает, в России ситуация с коронавирусом складывается лучше.

Ранее Малышева рассказала, что нашей стране удается уже более полугода бороться с коронавирусом без объявления локдауна. При этом в других странах ограничения только ужесточают. Эксперт уверена, что принятые решения позволят россиянам обойтись без третьей волны ковида.

Специалист добавила, что во многих российских регионах не стали объявлять даже второй локдаун. Власти вводили ограничения, которые в настоящее время продолжают постепенно отменять.