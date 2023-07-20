Путешествия 20 июля 2023, 05:59 Снижение турпотока из России вызвало проблемы в Турции Aydınlık: в Аланье пожаловались на проблемы из-за снижения турпотока из России Pxhere

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Представители туристической отрасли Аланьи пожаловались на проблемы, возникшие из-за снижения потока российских туристов на курорт страны. Об этом сообщила газета Aydınlık.

По данным издания, в курортном городе из-за уменьшения турпотока из России «сезон проходит ниже ожиданий». Местные гостиницы испытывают дефицит клиентов и там происходят увольнения сотрудников.

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Не лучшим образом складывается ситуация и в Бодруме, отметил RT. Как заявил вице-президент Фонда развития туризма Аланьи и Ассоциации туристических операторов Аланьи Мехмет Дахаоглу, на этом курорте Турции также начались увольнения персонала, поскольку из-за низкой заполняемости отелей расходы на их содержание не покрываются.

Ранее российских туристов призвали отказаться от путешествий в Турцию из-за угрозы нового разрушительного землетрясения. Также зампредседателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Татьяна Лобач указала на то, что в этой стране царит непростая политическая обстановка. Россиянам она посоветовала проводить отпуск в пределах своей страны.