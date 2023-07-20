Путешествия 20 июля 2023, 05:17 Россиян призвали отказаться от поездок в Турцию из-за угрозы землетрясения Депутат ГД Лобач: туристам стоит отказаться от Турции из-за возможного землетрясения РИА «Новости»

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Российским туристам стоит отказаться от путешествий в Турцию из-за угрозы нового разрушительного землетрясения. К тому же, в стране царит непростая политическая обстановка, рассказала в беседе с Ura.ru зампредседателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Татьяна Лобач.

Она посоветовала россиянам отдыхать в пределах своей страны. Поводом для рекомендации послужило заявление министра экологии и градостроительства Турции Мехмета Озхасеки о том, что власти начнут готовить Стамбул к возможному разрушительному землетрясению. Природный катаклизм спрогнозировали сейсмологи.

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«Сейчас такое время в стране, и такая политическая ситуация, что я бы всем туристам рекомендовала далеко не путешествовать, постараться оставаться в границах своей страны. Заранее прогнозировать любое землетрясение сложно, но, тем не менее, надо все продумать — маршруты возврата туристов домой», — сказала депутат.

Татьяна Лобач добавила, что пока невозможно предположить, произойдет в Турции землетрясение или нет. Тем более, что туры в страну продаются. Но в любом случае депутат призвала соотечественников учитывать политическую обстановку в мире и стране, прежде чем планировать отдых.

В турецкой Аланье туристический сектор испытывает трудности на фоне снижения числа туристов из России. А на некоторых турецких курортах, включая Бодрум, происходят увольнения в гостиницах, которые испытывают дефицит в клиентах, добавил RT.

Ранее сейсмолог Рубен Татевосян затруднился оценить прогнозы о том, что землетрясение в Турции произойдет уже в ближайшее время. Он напомнил, что это крупная страна, и там есть несколько сейсмоактивных зон.