Шри-Ланка озвучила новые правила приема российских туристов

Туристические власти Шри-Ланки решили смягчить правила приема привитых российских путешественников. Новый протокол въезда находится на рассмотрении местного Министерства здравоохранения.

Отменить требование о проведении ПЦР-теста на коронавирус за 72 часа до посадки для полностью вакцинированных пассажиров и детей младше 12 лет предложили в Управлении по развитию туризма Шри-Ланки (SLTDA). Об этом сообщил АТОР.

Вместо ПЦР-тестирования они собираются проводить для привитых туристов экспресс-тесты как по прибытии в аэропорт, так и на маршруте. Кроме того, SLTDA настаивает на отмене требований о ношении средств индивидуальной защиты для летного экипажа, прошедшего полную вакцинацию от коронавируса.

В письме Минздраву глава SLTDA отметил, что Россия — один из основных рынков для туризма Шри-Ланки.

В августе этого года министр здравоохранения Шри-Ланки Павитра Ванняраччи лишилась поста за одобрение колдовства и волшебных зелий в качестве мер по борьбе с коронавирусом. Решение о ее отставке принял президент страны Готабая Раджапакса.