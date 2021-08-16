Главу Минздрава Шри-Ланки отправили в отставку за борьбу с ковидом с помощью магии

Министр здравоохранения Шри-Ланки Павитра Ванняраччи лишилась поста за одобрение колдовства и волшебных зелий в качестве мер по борьбе с коронавирусом. Решение о ее отставке принял президент страны Готабая Раджапакса.

При этом Павитра Ванняраччи останется в правительстве, просто произойдет небольшая рокировка — и ей достанется должность главы Министерства транспорта, сообщил ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

В январе Ванняраччи публично использовала «волшебное зелье», полученное от колдуна. Так она хотела обезопасить себя от коронавируса. Причем это ей никак не помогло, в итоге она заразилась и попала в реанимацию.

Но на этом странные ритуалы Ванняраччи не закончились. Министра смогли убедить в том, что пандемию может остановить «горшок со святой водой», который для этого надо вылить в реку. Глава Минздрава так и поступила.

Кресло министра транспорта ей решили доверить, потому что оно менее важно во время пандемии коронавируса.

Сейчас в Шри-Ланке действует режим общенационального локдауна. С 10:00 до 16:00 жителям запрещено выходить из дома. С начала пандемии в стране было зафиксировано 355 тысяч случаев коронавируса. Более шести тысяч заболевших скончались.