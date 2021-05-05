«Шенген» со множеством неизвестных. Болгария и Испания начали выдавать визы россиянам

Болгария и Испания возобновляют выдачу виз россиянам. В Болгарию помимо прочего можно попасть, если есть сертификат о вакцинации «Спутником V». Где еще выдают «шенген», какие правила действуют в визовых центрах и когда возобновится сообщение с Европой, выяснял «360».

Визы в Болгарию

Болгарские консульские службы уже принимают документы в России и выпускают визы для российских граждан. Заявку можно подать и через компанию VFS Global, в которую входят 59 визовых центров страны, заявили ТАСС в посольстве Болгарии в Москве.

Ранее болгарский визовый центр отмечал, что подавать документы раньше 17 мая нецелесообразно. В болгарском посольстве это опровергли.

Глава Минтуризма Болгарии Марияна Николова до этого обещала, что консульские службы и визовые центры возобновят работу в России с 5 мая. В Болгарию смогут попасть, в том числе, россияне, вакцинированные «Спутником V», уточнила она.

При этом пока туда не летают ни регулярные рейсы, ни чартеры. Согласование этого вопроса продолжается.

Визы в Испанию

Малага, Испания / pixabay.com

Визовый центр Испании в Москве возобновит работу 12 мая. Визы начнут выдавать с 1 июня, сообщило испанское генеральное консульство.

Подать заявку на въезд смогут те, у кого уже есть виза, выданная минимум на год. При этом «приоритет будет отдаваться владельцам предыдущих виз на два, три года и пять лет, а также родственникам граждан ЕС и собственникам» недвижимости в Испании.

Консульство напомнило, что виза не гарантирует въезд в страну, который сейчас ограничен из-за пандемии.

Когда будут выдавать визы тем, кто обратился в консульство впервые, пока неизвестно.

В конце апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила о планах открыть границы ЕС этим летом. В Европу будут пускать туристов, привитых одной из одобренных там вакцин от COVID-19. «Спутника» и других российских вакцин среди этих препаратов пока нет.

Туроператоры разъясняют

Глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин рассказал «360», что 5 мая Болгария начала прием документов через консульства, а болгарские визовые центры, как ожидается, возобновят свою работу после майских праздников.

Но поскольку регулярного авиасообщения между странами нет, «туроператоры пока не могут формировать туристический продукт». И поехать в Болгарию по путевке не получится.

С Испанией все тоже не так просто. О сроках возобновления авиасообщения, по словам Горина, говорить сложно, поскольку это решение принимает оперативный штаб в правительстве РФ.

Кипр / pixabay.com

Россияне могут без проблем получить визы в Хорватию или на Кипр, но в эти страны из России тоже нет регулярных рейсов, добавил Горин.

В каждой стране действуют свои правила по коронавирусу, которые глава транспортного комитета АТОР советует уточнять перед поездкой.

Из стран ЕС для туристов открыта пока только Греция. Туда, как и в Болгарию, можно въехать по ПЦР-тесту или сертификату вакцинации, уточнил собеседник.

Другие страны, открытые для российских туристов, — это ОАЭ, Куба, Мальдивы, Сейшелы, «Египет через Каир», перечислил Горин.

«Все ждут прежде всего открытия рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх в Египте, так как сейчас фактически из массовых направлений небольшой выбор», — резюмировал он.