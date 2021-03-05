Сейшельские острова откроют для туристов в конце марта

Сейшельские острова начнут принимать туристов, в том числе и россиян, 25 марта. Об этом заявил министр иностранных дел и туризма Сильвестра Радегонде.

«Мы надеемся получить передышку для нашей экономики. Спрос на отдых есть во всем мире, и Сейшельские острова также рассматриваются путешественниками», — сказал он. Его процитировало издание Seychelles News Angecy.

Он добавил, что с 25 марта откроются границы для всех туристов, кроме граждан Южной Африки. Такое решение принято для защиты людей из европейских стран.

Въехать в страну на отдых можно будет, имея при себе отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Его нужно сделать за 72 часа до прибытия на курорт.

При этом гостям острова не нужно будет соблюдать 14-дневный карантин. Однако в обязательном порядке необходимо будет носить маски, держать дистанцию и дезинфицировать руки.

Главный секретарь по туризму Анн Лафортюн рассказала, что туристы должны будут бронировать отели, имеющие сертификат безопасности. Этот документ получили уже 536 гостиниц.

Власти Бали тоже задумались о возобновлении туризма. Иностранцы должны будут соблюдать строгие санитарные протоколы.