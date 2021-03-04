Власти Бали объявили новые условия для туристов

Власти индонезийского острова Бали рассказали о планах снова пускать иностранных туристов на остров. Для гостей будут доступны «зеленые зоны» — это курорты Кута, Нуса-Дуа, Убуд, Санур и Нуса Пенида. Об этом сообщила Ассоциация туристов России (АТОР) со ссылкой на губернатора острова Ваяна Костера.

Глава региона заявил, что решение о возобновлении туризма власти приняли после договоренностей с министерством здравоохранения Индонезии. При посещении острова гостям придется следовать строгим санитарным протоколам.

Туристам запретят покидать курортную зону, куда они приехали. За отсутствие маски первый штраф вырастет с семи до 70 долларов. В случае повторного нарушения приехавшего на отдых ждет принудительная депортация.

Ситуацию с коронавирусом власти Индонезии оценили как благополучную. В стране проходит массовая вакцинация населения. Уже привиты более 13 тысяч человек среди них медики, военные, журналисты, чиновники, работники торговли и сферы туристической индустрии.

К августу правительство острова планирует вакцинировать 70% всего населения острова. Это позволит сформировать коллективный иммунитет и полностью снять все ограничения.

Власти Бали планировали открыть туристический сезон 11 сентября 2020 года. Но по требованию правительства Индонезии этот план отменили из-за новой волны пандемии. Тогда же стало известно, что остров останется недоступным для иностранцев до конца года.