Собравшихся на юг россиян призвали подождать несколько дней

Жители России, которые планировали лететь на юг страны и из-за закрытия ряда аэропортов сделать этого не могут, нужно подождать несколько дней конкретных решений властей. Такое заявление сделал член комитета Госдумы по туризму, представитель партии «Единой России» Алексей Черняк.

«В связи со сложившейся ситуацией несколько аэропортов страны приостановили свою работу, поэтому тем, кто ехал на отдых, лечение, придется подождать день-два до более конкретных решений. Мы все урегулируем с туроператорами, в аэропортах произойдет замена билетов», — сказал он Ura.ru.

По его словам, собиравшимся по рабочим или личным делам людям предложат перенести вылет или получить деньги назад. Парламентарий подчеркнул, что в целом продажи туров не приостановлены.

«В этот период все поездки индивидуальные, основные путешествия начинаются с мая. Что касается внешнего туризма, все работает в штатном режиме, все летают, никаких закрытий границ с другими странами нет. Таких сообщений нет», — добавил Черняк.

Ранее стало известно о закрытии 12 аэропортов в России из-за ситуации вокруг Донбасса.