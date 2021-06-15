Ростуризм сообщил о перегруженности отелей на Черном море

Курорты Черноморского побережья максимально загружены, а местами и перегружены. Об этом глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила в интервью газете «Известия».

На всем юге России сегодня в дефиците качественные и современные отели. И на фоне ограничений на международные перелеты спрос в несколько раз превысил предложение. Поэтому ожидаемо взлетели цены на размещение в гостиницах.

«Поэтому ключевая задача на ближайшие годы — кратно увеличить количество качественных, современных, круглогодичных отелей на нашем теплом море», — сказала Догузова.

Адекватные предложения по цене и качеству может сформировать только нормальная рыночная конкуренция, указала глава Ростуризма. И менять ситуацию начнут уже этим летом с запуском льготного кредитования на строительство и реконструкцию отелей.

Каждый человек хочет хоть раз в год ездить на море, поэтому именно такой отдых сейчас в фокусе российских властей. Хотя при этом в России шикарные возможности и для активного, и для культурно-познавательного отдыха, отметила Догузова.

В Гидрометцентре ранее сообщили, что купальный сезон на Черном море можно открывать во второй половине июня.