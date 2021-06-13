Россиянам рассказали о скором открытии купального сезона на Черном море

Купальный сезон на курортах Черного моря можно открывать во второй половине июня, то есть начиная с середины следующей недели. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В Сочи, Алуште, Феодосии и Ялте вода прогрелась до +17 градусов, в Туапсе — до +18, а в Евпатории — до +19, отметил синоптик в беседе с ТАСС.

Черное море начнет активнее прогреваться середины следующей недели, потому что в это время на юг России придет потепление. Температура воздуха, по словам Вильфанда, достигнет +24…+28 градусов, это повлечет за собой прогревание морской воды.

Настоящая летняя погода придет в регионы Центрального федерального округа (ЦФО) уже в понедельник, 14 июня. Облачность будет уже переменной, а дожди будут идти лишь местами, рассказал научный руководитель Гидрометцентра.