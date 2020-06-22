Ростуризм рассказал, когда в стране откроются все популярные направления туризма

К началу июля в России вновь откроются все наиболее популярные направления туризма, которые закрыли из-за пандемии коронавируса. В Ростуризме надеются на планомерное снятие ограничений в регионах.

Глава ведомства Зарина Догузова заметила, что ориентироваться нужно будет на эпидемическую ситуацию. Ее слова привело РИА «Новости».

«К началу июля все наиболее популярные туристические направления будут открыты для межрегиональных поездок, а значит, можно говорить о старте летнего туристического сезона», — сказала Догузова.

В Ростуризме заметили, что летом 2020 года главная задача ведомства — сделать отдых россиян безопасным и доступным «от Калининграда до Владивостока».

Первый туристический рейс в Сочи 22 июня выполнила авиакомпания «Победа». Самолет улетел из терминала B аэропорта Шереметьево.

В 2020 году на отечественных пляжах россиянам можно будет находиться без масок. Ограничения на отдыхе все же будут. В Ростуризме надеются на сознательность соотечественников.