Ростуризм рассказал, когда в стране откроются все популярные направления туризма
Глава ведомства Зарина Догузова заметила, что ориентироваться нужно будет на эпидемическую ситуацию. Ее слова привело РИА «Новости».
«К началу июля все наиболее популярные туристические направления будут открыты для межрегиональных поездок, а значит, можно говорить о старте летнего туристического сезона», — сказала Догузова.
В Ростуризме заметили, что летом 2020 года главная задача ведомства — сделать отдых россиян безопасным и доступным «от Калининграда до Владивостока».
Первый туристический рейс в Сочи 22 июня выполнила авиакомпания «Победа». Самолет улетел из терминала B аэропорта Шереметьево.
В 2020 году на отечественных пляжах россиянам можно будет находиться без масок. Ограничения на отдыхе все же будут. В Ростуризме надеются на сознательность соотечественников.