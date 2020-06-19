Россиянам разрешили отдыхать на пляжах без масок

В Ростуризме рассказали, как скажется пандемия коронавируса на отдыхе россиян в 2020 году. На отечественные пляжи им можно будет ходить без масок.

Глава ведомства Зарина Догузова обратила внимание, что требовать от россиян носить медицинские маски на территории пляжей в РФ не будут. Свою позицию она озвучила в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«По пляжам: у нас уже отдельно в регионах даже утверждены правила, пляж можно посещать без маски», — сказала Догузова.

В Ростуризме напомнили, что текущая ситуация не позволяет отменить на отдыхе все ограничения, однако люди должны сами проявлять определенную ответственность.

Если в гостинице или санатории у кого-то подтвердят COVID-19, то изоляции всех постояльцев опасаться не стоит. В обсерватор места отдыха превращать не будут.

Россиянам уже рассказали, в каких городах отдых в июле обойдется дешевле всего. В первой пятерке оказались Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Астрахань, Набережные Челны. Например, слетать в Астрахань можно примерно за 930 рублей.