Ростуризм предрек рост спроса на путешествия внутри страны

Ростуризм в 2021 году ожидает повышения спроса на путевки внутри страны. В ведомстве прогнозируют, что показатели по внутреннему туризму будут выше уровня прошлого года.

Российские туроператоры отмечают, что ранние продажи путевок постепенно растут. Ожидается, что внутренние направления станут одними из самых востребованных в 2021 году, поскольку предпосылок для восстановления международного туризма до докризисного уровня пока не наблюдается.

Участники рынка указывают, что даже по самым оптимистичным прогнозам шансов на то, что мир сможет мгновенно оправиться от пандемии, мало, пишут «Известия». Обычно летние туры становятся востребованными уже в феврале и марте, в связи с этим ожидается повышенный спрос на ранние бронирования. Вместе с тем уровень продаж путевок с вылетом после 1 мая по сравнению с прошлым годом пока незначительный — от 5 до 20%, отметило издание.

Граждане РФ ранее рассказали о своих путешествиях в прошлом году. Согласно данным опроса, большинство россиян в период ограничений на перелеты, введенных из-за коронавирусной пандемии, посещали ближайшие города и знакомились с местным достопримечательностями.