Россияне рассказали, как путешествовали в период пандемии

На вопросы ответили 2670 соотечественников, 80% из них признались, что мечтают лучше изучить родной регион. Примерно столько же граждан чаще ездили по соседним городам и смотрели ближайшие достопримечательности. Половина опрошенных открыла для себя новые интересные места для отдыха.

Россияне готовы посещать экскурсии (55%), остальные же хотят путешествовать самостоятельно. На своей машине путешествовало 59% опрошенных, другие воспользовались общественным транспортом.

Ранее любители путешествовать бизнес-классом на самолете назвали три самых популярных места России. Ими оказались Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Кроме того, в рейтинг попали перелеты в Симферополь (средняя стоимость — 41 тысяча рублей), Минеральные Воды (28,7 тысячи рублей), Хабаровск (58,7 тысячи), Тюмень (26,6 тысячи), Салехард (17,6 тысячи) и Мурманск (21,6 тысячи).

В целом в 2020 году те, кто выбирает бизнес-класс, заинтересовались южными городами — Симферополем и Минеральными Водами. А Новосибирск, Владивосток и Екатеринбург, которые в 2019 году числились в топе направлений, покинули список.