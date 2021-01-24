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    24 января 2021, 12:42

    Россияне рассказали, как путешествовали в период пандемии

    Алена Макаренко

    Туристы рассказали о своих путешествиях по России во время пандемии коронавируса в 2020 году. Результаты опроса представил онлайн-сервис о путешествиях, сообщило РИА «Новости».
    Россияне рассказали, как путешествовали в период пандемии

    На вопросы ответили 2670 соотечественников, 80% из них признались, что мечтают лучше изучить родной регион. Примерно столько же граждан чаще ездили по соседним городам и смотрели ближайшие достопримечательности. Половина опрошенных открыла для себя новые интересные места для отдыха.

    Россияне готовы посещать экскурсии (55%), остальные же хотят путешествовать самостоятельно. На своей машине путешествовало 59% опрошенных, другие воспользовались общественным транспортом.

    Ранее любители путешествовать бизнес-классом на самолете назвали три самых популярных места России. Ими оказались Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Кроме того, в рейтинг попали перелеты в Симферополь (средняя стоимость — 41 тысяча рублей), Минеральные Воды (28,7 тысячи рублей), Хабаровск (58,7 тысячи), Тюмень (26,6 тысячи), Салехард (17,6 тысячи) и Мурманск (21,6 тысячи).

    В целом в 2020 году те, кто выбирает бизнес-класс, заинтересовались южными городами — Симферополем и Минеральными Водами. А Новосибирск, Владивосток и Екатеринбург, которые в 2019 году числились в топе направлений, покинули список.