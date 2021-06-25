Ростуризм попросил власти Краснодарского края разрешить заселение по ПЦР-тесту

Глава Ростуризма Зарина Догузова обратилась к главе Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой рассмотреть возможность принимать туристов в том числе и с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус после 1 августа. Такая мера должна обеспечить безопасный отдых для людей.

«Ориентируясь на актуальный мировой опыт организации поездок внутри стран и между ними в период пандемии, я обратилась к губернатору Краснодарского края с просьбой рассмотреть возможность принимать туристов в том числе и с отрицательным ПЦР-тестом», — сказала Догузова. Ее процитировало РИА «Новости».

Она отметила, что такой шаг вместе с выполнениям других мер предосторожности позволит обеспечить безопасный отдых в этом летнем сезоне для туристов.

Кондратьев 24 июня заявил, что с 1 июля для заселения в отели региона нужно иметь при себе отрицательный ПЦР-тест либо документ, который подтверждает вакцинацию. С 1 августа гостей будут принимать только с сертификатом о вакцинации.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила о большом количестве желающих аннулировать туры в Краснодарский край. Ассоциация предупредила, что туристы технически не смогут получить сертификат о вакцинации до 1 августа из-за промежутка между введением двух доз вакцины. АТОР отметила, что спрос на курорты Краснодарского края из-за ограничений может упасть наполовину.