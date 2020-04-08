Ростуризм пообещал начать выплаты туроператорам в ближайшее время

Туроператоры, понесшие потери из-за ситуации с коронавирусом, получат компенсацию от государства. Как будут распределять средства, решат Ростуризм и Минэкономразвития.

Специалисты ведомств сейчас занимаются проработкой необходимого механизма, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Ростуризма. Заявки от туристических фирм начнут принимать уже в ближайшее время.

Общая сумма, которую выделят туроператорам, составит 3,5 миллиарда рублей. За эти деньги можно будет компенсировать туристам аннулированные невозвратные билеты. Причем только те, что продавались вместе с путевкой.

Туроператорам придется предоставить все необходимые документы, в том числе о внесенной туристом предоплате и забронированных местах. От авиакомпании попросят подтвердить, что «билет был невозвратный, и деньги туроператору не вернулись».

«Мы обговаривали с компаниями эту схему, и они подтвердили, что готовы по ней работать», — добавили в Ростуризме. Выплаты, пообещали в ведомстве, начнутся в ближайшее время.

Пандемия коронавируса лишила зарубежного отдыха многих россиян. Некоторые из них не хотят переносить путешествия и надеются вернуть потраченные деньги.