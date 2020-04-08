Россиянам с отмененными турами подсказали, как вернуть деньги

У многих россиян из-за пандемии коронавируса сорвался долгожданный отпуск за рубежом. Неприятнее всего, что некоторые теперь с трудом могут вернуть деньги. Как быть в этом случае, рассказало Роскачество.

В Ростуризме предлагают перенести путешествие на более поздний срок. Если же туриста это не устраивает и он требует возврата денежных средств, то есть два варианта развития событий. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз от Роскачества.

Если поездка планировалась в государство, где существует угроза безопасности туристов, то можно потребовать расторжение договора и возврата всей стоимости тура. Если не получится с этим пунктом, то можно аннулировать документ из-за изменения в обстоятельствах. В частности, речь идет о невозможности отправиться на отдых из-за независящих от человека событий.

Изменение обстоятельств признают существенным, «когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях». Об этом сказано в Гражданском кодексе РФ.

Отказ от полета можно объяснить тем, что гостиницы не могут принять туристов из-за связанных с пандемией рисков.

«Существование такой пандемии признано ВОЗ. Поэтому, без всякого сомнения, этот случай может быть отнесен к форс-мажору», — говорится в сообщении ведомства.

Отдельный пункт — это возврат билетов. Авиакомпания «Аэрофлот» возвращает деньги за билет или может перебронировать его на другой рейс до 30 апреля, если речь идет о вылете до 20 марта. При вылете после 21 марта «обмен или возврат без штрафов возможен в течение всего срока действия билета».

S7 Airlines предложила туристам, чьи рейсы во Францию, Германию, Италию и Испанию отменены с 13 марта по 31 мая, переоформить билет на чартерный рейс или вернуть деньги.

Российское правительство помогает в этой непростой ситуации туроператорам. Кабмин выделил им 3,5 миллиарда рублей. Эти деньги пойдут на компенсации компаниям убытков, которые они понесли из-за невозвратных авиабилетов.