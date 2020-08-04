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    04 августа 2020, 13:29

    Ростуризм оценил потери страны от закрытия границ

    Дарья Бунякова

    Россия перестала принимать иностранных туристов из-за ситуации с коронавирусом. Закрытие границ обернулось для страны потерей около 500 миллиардов рублей, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.
    Ростуризм оценил потери страны от закрытия границ

    «По итогам прошлого года туризм принес стране 10,9 миллиарда долларов это сопоставимо с доходами от экспорта вооружений, ряда цветных металлов, леса. По нашим оценкам, потери составили около 500 миллиардов рублей», — привела газета «Аргументы и факты» слова Догузовой.

    Она отметила, что восстановиться отрасли поможет введение электронной туристической визы. Таким видом документа смогут воспользоваться жители 53 странначиная с 1 января 2021 года. По словам главы Ростуризма, решение с визами стало историческим для отечественного турбизнеса.

    «Электронная виза сегодня — это и важная антикризисная мера, которая поможет регионам быстрее восстановиться после текущего кризиса с учетом огромного вклада туризма в создание рабочих мест», — заключила Догузова.

    Закон об универсальной электронной визе подписал в конце июля президент Владимир Путин. Документ будет выдаваться однократно на период до 60 суток, из которых непрерывно можно пребывать в России до 16 дней.

    Новости SMI.FM