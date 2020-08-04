Ростуризм оценил потери страны от закрытия границ

Россия перестала принимать иностранных туристов из-за ситуации с коронавирусом. Закрытие границ обернулось для страны потерей около 500 миллиардов рублей, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

«По итогам прошлого года туризм принес стране 10,9 миллиарда долларов это сопоставимо с доходами от экспорта вооружений, ряда цветных металлов, леса. По нашим оценкам, потери составили около 500 миллиардов рублей», — привела газета «Аргументы и факты» слова Догузовой.

Она отметила, что восстановиться отрасли поможет введение электронной туристической визы. Таким видом документа смогут воспользоваться жители 53 странначиная с 1 января 2021 года. По словам главы Ростуризма, решение с визами стало историческим для отечественного турбизнеса.

«Электронная виза сегодня — это и важная антикризисная мера, которая поможет регионам быстрее восстановиться после текущего кризиса с учетом огромного вклада туризма в создание рабочих мест», — заключила Догузова.

Закон об универсальной электронной визе подписал в конце июля президент Владимир Путин. Документ будет выдаваться однократно на период до 60 суток, из которых непрерывно можно пребывать в России до 16 дней.