Россия введет электронные визы для иностранцев на все субъекты РФ

По такой визе иностранцы смогут находится в стране до 60 суток, из которые непрерывно можно пребывать до 16 дней. Для этого зарубежным туристам необходимо будет отправить заявление на специальном сайте и получить ответ от МИДа России. За процедуру будет взиматься пошлина в размере 50 долларов. Сейчас обычная российская виза с учетом сборов на каждом этапе стоит 75 долларов, а срочная виза — 150.

В качестве эксперимента электронную визу можно было оформить с 2017 года в Дальневосточном федеральном округе, а с прошлого года в Калининградской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Иностранцы могли находится только в границах указанных регионов.

Российскому правительству еще предстоит составить точный список стран, чьи граждане смогут оформлять электронную общероссийскую визу. Предполагается, что новый закон привлечет иностранцев в страну.