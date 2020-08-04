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    04 августа 2020, 04:29

    Россия введет электронные визы для иностранцев на все субъекты РФ

    Александра Каширина

    С 1 января следующего года начнет действовать закон о реформе визового законодательства России. Он откроет возможность для иностранцев получить общероссийскую электронную визу. Это упростит процесс получения на въезд для туристов, написала газета «Известия».
    Россия введет электронные визы для иностранцев на все субъекты РФ

    По такой визе иностранцы смогут находится в стране до 60 суток, из которые непрерывно можно пребывать до 16 дней. Для этого зарубежным туристам необходимо будет отправить заявление на специальном сайте и получить ответ от МИДа России. За процедуру будет взиматься пошлина в размере 50 долларов. Сейчас обычная российская виза с учетом сборов на каждом этапе стоит 75 долларов, а срочная виза — 150.

    В качестве эксперимента электронную визу можно было оформить с 2017 года в Дальневосточном федеральном округе, а с прошлого года в Калининградской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Иностранцы могли находится только в границах указанных регионов.

    Российскому правительству еще предстоит составить точный список стран, чьи граждане смогут оформлять электронную общероссийскую визу. Предполагается, что новый закон привлечет иностранцев в страну.

    Новости SMI.FM