Российским туристам предложили платную эвакуацию из ЮАР

Российским туристам, которые не могут покинуть ЮАР из-за закрытия границ, предложили платную эвакуацию. Они не могут покинуть страну обычным способом из-за отмены рейсов после выявления в стране нового штамма коронавируса. Об этом сообщило генконсульство России в Telegram-канале.

«В настоящее время генконсульством совместно с посольством России в ЮАР прорабатывается возможность организации вывозного рейса из Кейптауна 1–3 декабря. Стоимость авиабилета будет зависеть от количества желающих покинуть страну», — сказано в сообщении.

При этом в ведомстве не назвали даже ориентировочной стоимости билета. Там также уточнили, что, по предварительным данным, рейс состоится 3 декабря — при поддержке компании Ethiopian Airlines. В генконсульстве подчеркнули, что он будет «осуществлен на коммерческой основе».

Всех россиян, которые хотят улететь этим рейсом, призвали отправить сканы документов на электронную почту ведомства. Сделать это можно до 18:00 29 ноября. Каждый должен получить ответное письмо, которое подтвердит, что их обращение заметили. Если такого письма не будет до 12:00 30 ноября, нужно связаться с ведомством по телефону.

Ранее стало известно, что участники Российской антарктической экспедиции не могут вылететь из Кейптауна, так как там отменили авиасообщение. Такое решение приняли после того, как ВОЗ провела экстренное совещание и стала классифицировать новый штамм коронавируса, который нашли в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Речь идет про штамм B.1.1.529 — «омикрон». Организация оценила глобальный риск из-за распространения этого штамма как очень высокий.