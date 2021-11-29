Россиянка рассказала об отмене рейсов из ЮАР из-за «омикрон»-штамма

Туристка Екатерина Ганина сообщила, что не смогла вылететь из ЮАР в Россию из-за нового штамма коронавируса. Именно в Южно-Африканской Республике «омикрон» зарегистрировали впервые в мире.

«Обратные билеты у нас были на 29-е число. „Турецкие авиалинии“ отменили перелет, отменили полностью авиасообщение с ЮАР, и деньги за эти билеты вернуть невозможно, как и обменять», — рассказала туристка газете «Известия».

Женщина отметила, что ее уведомили об отмене рейса прямо в понедельник. Ганина добавила, что пока не знает, что будет делать дальше.

Причиной отмены авиаперелетов стало обнаружение в Африке нового штамма коронавируса под названием «омикрон».

Россия с 28 ноября ограничила въезд иностранцев из ряда стран Африки и Гонконга из-за нового штамма коронавируса. Ограничение также распространено на тех, кто находился в данных государствах в течение последних 10 дней.

В понедельник, 29 ноября, стал известно, что Япония с 30 ноября закроет свои границы для иностранцев по аналогичной причине.