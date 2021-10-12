Российским туристам пообещали не запрещать выезд за границу

Россия не будет вводить ограничения на выезд отечественных туристов из страны. Об этом рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова, сообщил сайт ассоциации туроператоров России.

Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что власти России не рассматривают варианты с ограничением россиян в выезде за рубеж. Такое заявление она сделала в ходе рабочего визита в Турцию.

«Мы не планировали и сейчас не планируем развитие внутреннего туризма за счет введения ограничений на выезд. Никогда ничего подобного не обсуждалось ни на уровне правительства, ни в моем кабинете», — рассказала глава Ростуризма.

Зарина Догузова также добавила, что не собирается вносить предложения об ограничении на выезд туристов из России. Она отметила, что ведомство должно заниматься развитием всей отрасли, а не только внутренним туризмом.

Начальник российского туристического ведомства добавила, что готова делать все возможное для того, чтобы отечественные туристы отдыхали за рубежом с комфортом и в безопасности.

В 2022 году в Ростуризме планируют начать работу над созданием национального маршрута по Северному Кавказу.