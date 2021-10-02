Ростуризм создаст национальный маршрут по Северному Кавказу

Ростуризм задумал создать национальный маршрут по Северному Кавказу. Работу над проектом планируют начать в 2022 году. Об этом сообщила глава ведомства Зарина Догузова.

«В планах на следующий год — проработка национального маршрута по Кавказу, он должен быть. Может быть, даже не один, а два», — процитировало Догузову РИА «Новости».

По словам главы Ростуризма, инициатива разработки подобных маршрутов должна исходить от властей регионов и бизнеса. При этом задачей ведомства является создание условий для разработки логистики.

Как отметила Догузова, сейчас многие существующие маршруты не продуманы. В связи с этим Ростуризм создал критерии для работы с новыми маршрутами.

«По этим новым стандартам мы уже аттестовали 11-12 маршрутов», — рассказала она.

Ранее глава Ростуризма сообщила, что до конца года планируется запустить вакцинные туры в Россию. Предполагается, что такой туризм будет доступен для жителей тех стран, с которыми разрешено авиасообщение. Догузова уточняла, что в программе будут участвовать туристы не менее 60 стран.