Российский туризм власти поддержат новым нацпроектом

Во время пандемии коронавируса туризм потерял до 60% доходов и государство решило поддержать сферу, выделив средства в рамках нового нацпроекта по развитию отрасли, общий бюджет которого исходно оценивался в 629 миллиардов рублей на ближайшие два-три года.

Нацпроект состоит из трех федеральных проектов, сообщила газете «Коммерсантъ» глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова. Она уточнила, что окончательная сумма дорабатывается и будет определена в первом полугодии 2021 года.

«Мы понимаем, что по ключевым показателям эффективности туризма — а это количество создаваемых рабочих мест, вклад отрасли в ВВП, доходы и количество путешествующих по стране — Россия отстает от туристически развитых стран в среднем в три раза», — сказала она.

Догузова предположила, что каждый из показателей надо увеличить в 1,5-2,5 раза, чтобы поменять ситуацию, но финансирование отрасли для этого нужно заметно увеличить.

«Сегодня пул инвестиционных проектов, которые в ближайшие два-три года будут запускаться, составляет почти 200 миллиардов рублей. Это прямые инвестиции, которые бизнес готов вкладывать, если брать еще и косвенные, сумма вырастает до 600 миллиардов рублей», — рассказала Догузова.

На фоне пандемии коронавирус в этом году перед Новым годом ожидается рост спроса на внутренний туризм. В частности, горнолыжные курорты. Среди зарубежных направлений лидируют Турция, ОАЭ, Мальдивы, Куба и Занзибар.