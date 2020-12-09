Названы самые популярные направления на новогодние каникулы

Она отметила, что окончательное решение граждане примут в последний момент, исходя из того, какие ограничения введут региональные власти.

«Например, соберутся поехать на Хибины, а потом Мурманская область объявит, что не будет пускать туристов из других регионов на свои курорты. Хотя как собираются это контролировать, я не очень понимаю», — пояснила она.

В этом году кроме Хибин популярностью пользуются кузбасский Шерегеш, Домбай и Архыз в Карачаево-Черкесии и Чегет в Кабардино-Балкарии.

По зарубежным направлениям в пятерку вошли доступные для россиян Турция, ОАЭ, Мальдивы, Куба и Занзибар.

Несмотря на то, что новогодний отдых стоит дороже, чем стандартный тур, в этом году цены в валюте или не изменились или снизились на 3%. Это связано с сокращением авиарейсов. Перевозчики пошли на снижение цен на билеты.

В сервисе «Туту.ру» заявили, что россияне заинтересовались странами ближнего зарубежья. Клиенты часто бронируют билеты в Белоруссию, Армению и Молдавию. Но самыми популярными направлениями остаются Сочи, Симферополь и Калининград.

В Aviasales заявили, что 95% бронирования на новогодние праздники пришлось на внутренние рейсы. Россияне собираются посетить Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Краснодар и Минеральные воды. Или отправятся кататься на горных лыжах на национальных курортах.