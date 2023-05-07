Путешествия 07 мая 2023, 17:57 Российский союз туриндустрии предупредил о последствиях векового запрета въезда на Бали Вице-президент РСТ Горин: запрет въезда на Бали снизит турпоток в Индонезию Unsplash

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Участники туристической отрасли ничего не знают о возможных решениях властей Индонезии по поводу запрета въезда на Бали, рассказал изданию News.ru вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. По его словам, это направление по-прежнему остается популярным среди россиян.

«Введение квот приведет к ограничению поездок и снижению туристического потока. Более оправданным решением была бы просветительская деятельность среди туристов», — прокомментировал Горин идею о вековом запрете въезда на Бали для туристов.

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По словам вице-президента РСТ, пока что участники индустрии ничего не знают о решении индонезийских властей.

Губернатор Бали Ваян Костер ранее заявил, что собирается ввести систему квот, которая снизит число прибывающих на остров путешественников. По его словам, чтобы посетить курорт, людям нужно за год до предполагаемой поездки зарегистрироваться и ждать очереди. Чиновник отметил, что медлить не стоит, потому что власти рискуют столкнуться со «все более скупыми туристами».