Мир 05 мая 2023, 12:52 Губернатор Бали не захотел видеть скупых туристов. Для путешественников собрались ввести квоты Губернатор Бали Костер собрался ограничить число туристов с помощью квот Unsplash

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Один из самых популярных у путешественников островов в Индонезии больше не будет приветствовать массовый туризм. Губернатор Бали Ваян Костер заявил, что намерен ввести систему квот, чтобы ограничить число приезжающих. Об этом написал ТАСС.

Предполагается, что людям нужно будет регистрироваться за год до запланированного визита на Бали и ждать своей очереди на въезд.

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«Если мы будем бездействовать, то опасаемся, что к нам будут приезжать все более скупые туристы. Они будут есть только дешевую пищу и ездить только на мотоциклах, нарушая законы. И в конце концов от отчаяния начнут грабить банкоматы», — сказал губернатор.

Главная причина ввести подобные квоты — неподобающее поведение иностранцев, как правило россиян. По словам губернатора, туристы из России хулиганят и устраивают безобразия.

Ранее на Бали появлялись плакаты с угрозами на русском языке. Путешественников предупреждали, что их депортируют, а после закроют въезд в страну, если те вздумают работать в Индонезии. Глава офиса Министерства Индонезии на Бали Ангиат Напитупулу тогда говорил, что иностранцы часто нарушают закон на острове.