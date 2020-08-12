Российские туристы пожаловались на проблемы при заселении в отели Турции

Основные претензии российских туристов касаются бронирования номеров, цен на питание в отеле и подмену уже оплаченных номеров. Об этом российские путешественники рассказали журналистам.

Полеты в Турцию из России возобновились совсем недавно. Спрос на турецкие курорты вырос в несколько раз за очень короткий срок. По этим причинам произошел овербукинг турецких отелей — количество забронированных номеров превысило число существующих. Об этом сообщил TourDom со ссылкой на представителей турагентств.

Кроме этого, туристы начали жаловаться на подмену уже оплаченных номеров. Чаще всего это были номера на уровень проще и дешевле заявленных. Это коснулось и питания в отелях. Пока российские туристы больше всего недовольны тремя отелями: Lonicera World 4*, Flora Grand Beach, Double Tree by Hilton Kemer, Lonicera Resort 5*.

Как отметили представители Tez Tour, ситуация с недовольными российскими туристами находится под контролем операторов. Все проблемы решаются, к клиентами ищут подход.

Ранее стало известно, что в Турции потребовали авиакомпании изменить правила перелета. Например, запретят проносить ручную кладь. Но турецкие власти отметили, что все изменения будут временными.