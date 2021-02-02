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    02 февраля 2021, 14:34

    Российские инспекторы начали проверку курортов Египта для возобновления чартеров

    Анатолий Минкин

    Группа российских инспекторов прибыла в Египет для проверки безопасности аэропортов и туристических зон для возобновления чартерных рейсов. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на заявление губернатора Южного Синая Халеда Фуда.
    Российские инспекторы начали проверку курортов Египта для возобновления чартеров

    Проверка началась 27 января и продлится до 4 февраля. Кроме аэропортов Шарм-эш-Шейха и Хургады, инспекторы проверят базары и туристические улицы.

    Губернатор отметил, что за последние пять лет власти приложили максимум усилий для защиты курортных зон. В частности, со стороны пустыни построили бетонную стену протяженностью 36 километров и установили камеры наблюдения по всей туристической зоне.

    Журналисты египетских СМИ заявили, что говорить о быстром возобновлении чартерного авиасообщения с Россией пока рано. За последние пять лет в страну приезжали около 30 делегаций с российскими инспекторами. Но добиться удалось только возобновления прямых перелетов между Москвой и Каиром.

    По прогнозам АТОР, возвращения российских туристов в Египет стоит ждать только в апреле 2021 года. Но конкуренцию могут создать европейские курорты. Но если чартеры возобновятся, то россияне смогут поддержать египетский туризм в летние месяцы, а также в зимний сезон 2021−2022 годов.

    Россия отменила чартерные рейсы на египетские курорты после крушения лайнера Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. Египет отказался признавать случившееся результатом деятельности террористов. Апелляционный суд страны отклонил иски родственников погибших о компенсациях.