Российские инспекторы начали проверку курортов Египта для возобновления чартеров

Проверка началась 27 января и продлится до 4 февраля. Кроме аэропортов Шарм-эш-Шейха и Хургады, инспекторы проверят базары и туристические улицы.

Губернатор отметил, что за последние пять лет власти приложили максимум усилий для защиты курортных зон. В частности, со стороны пустыни построили бетонную стену протяженностью 36 километров и установили камеры наблюдения по всей туристической зоне.

Журналисты египетских СМИ заявили, что говорить о быстром возобновлении чартерного авиасообщения с Россией пока рано. За последние пять лет в страну приезжали около 30 делегаций с российскими инспекторами. Но добиться удалось только возобновления прямых перелетов между Москвой и Каиром.

По прогнозам АТОР, возвращения российских туристов в Египет стоит ждать только в апреле 2021 года. Но конкуренцию могут создать европейские курорты. Но если чартеры возобновятся, то россияне смогут поддержать египетский туризм в летние месяцы, а также в зимний сезон 2021−2022 годов.

Россия отменила чартерные рейсы на египетские курорты после крушения лайнера Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. Египет отказался признавать случившееся результатом деятельности террористов. Апелляционный суд страны отклонил иски родственников погибших о компенсациях.