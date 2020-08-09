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    09 августа 2020, 17:32

    Россиянин покорил Эльбрус в 83 года

    Алена Макаренко

    Россиянин Рамазан Джаппуев покорил Эльбрус. И это в 83 года. Об этом рассказал заместитель начальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Альберт Хаджиев. Его слова привел ТАСС.
    Россиянин покорил Эльбрус в 83 года

    «Сегодня 83-летний Рамазан Джаппуев взошел на восточную вершину Эльбруса. Его сопровождают сын, наш сотрудник, спасатель I класса Адемей Джаппуев и дочь Саният, она медработник. Все прошло хорошо, они уже спускаются вниз», — отметил Хаджиев.

    Восхождение на гору было запланировано на 24 июля, но его пришлось перенести из-за погодных условий.

    Рамазан Джаппуев — уроженец и житель поселка Эльбрус в Кабардино-Балкарии (КБР). Он возвел первые туристические и инфраструктурные объекты Приэльбрусья — на высшей точке Европы, горе Эльбрус, а это 5642 метра над уровнем моря. Горный строитель вместе с командой осваивал горы Чегет, Терскол и склоны Эльбруса в 1960-х годах.

    Нынешнее восхождение он посвятил своим коллегам.

    Ранее стало известно, что незрячий блогер из Подмосковья хочет покорить Эльбрус, то есть взобраться на более чем 5,5 тысячи метров. Эта мечта позволяет ему не унывать из-за того, что он за 3,5 года лишился зрения.

    Новости SMI.FM