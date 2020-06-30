Начал реализовывать мечты, когда перестал видеть мир. Незрячий блогер из Подмосковья хочет покорить Эльбрус

«За последний год в моей жизни многое изменилось. Сейчас мне 28, было 25, когда я перерастал видеть наш мир. И вот, получается, когда я начал вести наш канал на ютубе „Жизнь в темноте“ — все настолько изменилось, что я понял — надо реализовывать свои мечты», — делится видеоблогер Иван Ерхов.

Так у Вани появилась цель — достигнуть вершины Эльбруса. А это — более 5,5 тысяч метров. Покорить такую высоту способен далеко не каждый профи. Поэтому Иван и тренируется за троих: силовые упражнения, ежедневные 5 километров бега и 40, а иногда и вовсе 60 — на велосипеде.

Тренируют Ваню его же родители. Папа с ним каждый день бегает, но главный спортсмен семьи — все-таки мама. Раньше она работала физруком и еще до того, как Иван потерял зрение, смогла воспитать его по-настоящему мультизадачным

«Когда он учился в школе, занимался прыжками в воду, теннисом настольным, футболом, играл в театре. Потом еще в театре на Фрунзенской набережной. В общем, он был достаточно активным», — рассказывает мама Ивана Татьяна Ерхова.

Таким же активным Ваня остался и после болезни. Сначала его победы были заметны только ему, а уже сейчас — он чуть ли не народный герой всего Подмосковья. К примеру, недавно парень прыгнул в бассейн с высоты в 10 метров. И сделал это так, будто репетировал по десять раз в день

Покорение Эльбруса — не только рискованное, но еще и крайне дорогое занятие. Поэтому на сайте «Планета.ру» открыли сбор денежных средств. За первую неделю удалось собрать более четверти от нужной суммы. По итогу восхождения будет выпущен документальный фильм. А режиссировать его будет сам Ваня.

«Я попытаюсь увидеть все прекрасное не глазами, а сердцем. И попытаюсь поделиться со зрителем — как это происходит для меня. И дать понять, что такое — не видеть мир и чувствовать его по-другому», — говорит Иван.

Если все будет идти по плану, а сбор средств не прекратится — то Иван отправится в Приэльбрусье уже 4-го августа. Само восхождение запланировано на середину месяца, а значит, у его главного героя — еще есть время на подготовку.