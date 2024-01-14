Путешествия 14 января 2024, 11:34 Россияне столкнулись с острой нехваткой гостиниц и отелей Президент Cosmos Hotel Group Биба указал на нехватку гостиниц в России РИА «Новости»

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Россияне стали активнее путешествовать по России, но на фоне увеличившегося турпотока возник дефицит отелей. Об этом РБК рассказал президент управляющей гостиничной компании Cosmos Hotel Group Александр Биба.

По его словам, в стране не хватает качественных отелей и других мест размещения.

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«Иногда приезжаешь, а гостиниц просто нет. Обстоятельства произошли резко в моменте, а людям через месяц нужно ехать в отпуск и нужна хорошая гостиница», — отметил Биба.

Cosmos Hotel Group начала строить отели, но компания сможет ввести их в эксплуатацию только через два года. Биба добавил, что многие туристы не захотят возвращаться на отдых в места, которые не понравились им из-за проблем с гостиницами.

Государство поддерживает туристическую отрасль с помощью субсидирования кредитной ставки, но строительство гостиниц все равно остается капиталоемким и низкомаржинальным бизнесом, сообщил директор компании.

Биба также объяснил, что чаще всего отели открывают в Ставропольском крае и на Кавказе. Еще одним привлекательным направлением для строительства гостиниц стали Камчатка, Алтай и регионы с культурно-исторической составляющей.

Ранее президент Владимир Путин сообщил о работе программ развития внутреннего туризма и поддержки строительства гостиниц. Во время встречи с предпринимателями он указал на необходимость включить общепит в льготные программы.