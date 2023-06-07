Путешествия 07 июня 2023, 01:05 Россияне стали массово отказываться от полетов в Грузию «АиФ»: российские туристы перестали летать в Грузию из-за дорогих билетов Freepik

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Жители России стали массово отказываться от полетов в Грузию после открытия прямого авиасообщения между двумя странами. Причиной стали дорогие билеты на самолеты. Об этом сообщили «Аргументы и Факты».

Авторы издания опросили российских туристов и выяснили, что главным препятствием для путешествий в Грузию стали высокие цены на авиабилеты из Москвы в Тбилиси.

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Россияне пожаловались, что у перевозчика Georgian Airways стоимость билетов варьируется от 60 тысяч рублей в обе стороны. Причем российская компания «Азимут» установила аналогичные цены на билеты. В связи с этим самолеты летают практически пустыми.

«Сумасшедшие деньги. За такую цену можно в Таиланд слетать, а билеты в Индию стоят в два раза меньше» — сказал турист Алексей Скоричев из Петербурга.

По словам москвички Анастасии Воротниковой, Грузия всегда считалась направлением для бюджетного отдыха. По ее мнению, в нынешней ситуации дешевле добраться туда через Армению на маршрутке.

Авиасообщение между Грузией и Россией возобновили в мае, также для граждан Грузии отменили визы. Первый за четыре года рейс из России в Грузию 19 мая вылетел из московского аэропорта Внуково.