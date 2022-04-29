Временное ограничение на полеты в 11 российских аэропортов продлили до 7 мая

Временное ограничение полетов в аэропорты на юге и в центральной части России продлили до 7 мая. Заявление об этом появилось на официальном сайте Росавиации.

По данным ведомства, режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов будет действовать до 03:45 по московскому времени 7 мая.

Ограничение распространяется на полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Российским авиакомпаниям рекомендовали использовать альтернативные маршруты для перевозки пассажиров через аэропорты Сочи, Волгограда, Ставрополя, Минеральных Вод и Москвы.

«Остальные аэропорты РФ работают штатно», — подчеркнули в Росавиации.

В ведомстве попросили следить за возможными изменениями в расписании работы аэропортов и авиакомпаний на их официальных сайтах.