Россияне скупили туры по стране с кешбэком на миллиард рублей

Россияне приобрели туры по стране с кешбэком на миллиард рублей. При этом большинство путешествий не длятся долго — в среднем 10-12 дней.

«Общий объем бронирования в рамках второго этапа туристического кешбэка превысил миллиард рублей. Мы видим, что глубина бронирований очень короткая и составляет в среднем 10-12 дней, так как люди ориентируются прежде всего на текущую ситуацию», — рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова. Ее слова приводит «Интерфакс».

Продажи могли быть еще больше, но людей останавливает распространение коронавируса. Ростуризм напоминает, что важно соблюдать правила безопасности, разработанные вместе с Ропотребнадзором. Догузова пояснила, что они действуют не только летом, но и в осенне-зимний период. По ее словам, есть множество туров для отдыха вдали от большого скопления людей, рядом с домом и путешествий на личной машине.

Акция с кешбэком действует на туры по России. Покупателям вернется 20% от путевки, если они перевели деньги через карту «Мир». Еще одно условие: тур должен длиться не менее двух ночей.