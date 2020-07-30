Ростуризм назвал сроки продаж туров с кэшбэком

«Мы рассчитываем, что окно продаж будет в течение недели», — рассказала она.

На прошлой неделе стало известно, что россиян при путешествии внутри страны ждет приятных сюрприз. Им вернут от 5 до 15 тысяч рублей, потраченных на путевку.

Чтобы получить кешбэк купить путевку нужно через интернет с помощью карты «Мир». Турист также должен быть зарегистрирован в программе лояльности платежной системы. Вернуть часть денег можно не только за тур, но и за самостоятельно организованное путешествие.