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    30 июля 2020, 23:47

    Ростуризм назвал сроки продаж туров с кэшбэком

    Арина Гудилова

    Туры на отдых внутри России, за которые отдыхающим частично вернут деньги будут продаваться неделю. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
    Ростуризм назвал сроки продаж туров с кэшбэком

    «Мы рассчитываем, что окно продаж будет в течение недели», — рассказала она.

    На прошлой неделе стало известно, что россиян при путешествии внутри страны ждет приятных сюрприз. Им вернут от 5 до 15 тысяч рублей, потраченных на путевку.

    Чтобы получить кешбэк купить путевку нужно через интернет с помощью карты «Мир». Турист также должен быть зарегистрирован в программе лояльности платежной системы. Вернуть часть денег можно не только за тур, но и за самостоятельно организованное путешествие.

    Новости SMI.FM