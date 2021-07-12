Россияне рассказали об идеальных местах для отпуска

Отдых на отечественных или зарубежных курортах является идеальным вариантом проведения отпуска для 60% россиян. Об этом со ссылкой на результаты исследования Webbankir сообщило РИА «Новости».

Пляжи России — лучшие места для отдыха, по мнению каждого третьего (33,6%) жителя РФ. Нынешним летом провести отпуск на российских курортах запланировали 29,8% респондентов.

Зарубежные курорты предпочли 26,6% россиян. Однако провести отдых за границей рассчитывают лишь 4,7% опрошенных.

Для 13,6% респондентов нет отдыха лучше, чем экскурсия по необъятной России. Отправиться в такое путешествие запланировали 11,5% опрошенных. И только 6,7% предпочли бы иностранный экскурсионный тур, но лишь 0,6% собираются в такую поездку.

Для 14% россиян идеальный отпуск — отдых дома или на даче. Таким образом собираются поступить 40,4% опрошенных.

Ранее в ходе опроса выяснилось, сколько денег нужно россиянам, чтобы провести полноценный отдых. Около половины опрошенных назвали сумму выше 100 тысяч рублей.