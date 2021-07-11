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    11 июля 2021, 13:14

    Названа цена хорошего отпуска

    Андрей Иванов

    Хороший полноценный отдых на одного человека стоит дороже 100 тысяч рублей. Около половины россиян назвали эту сумму, пишет РИА «Новости» со ссылкой на исследование финансовой онлайн-платформы Webbankir.

    Названа цена хорошего отпуска

    «Почти половина россиян (47,1%) считают, что для хорошего недельного отдыха семьей необходимо иметь свыше 100 тысяч рублей. При этом около трети (30,4%) склоняются к тому, что для полноценного отпуска нужно иметь в распоряжении более 150 тысяч рублей», — приводит агентство текст сообщения аналитиков.

    Чуть меньше трети респондентов уверены, что хороший отдых стоит дешевле 100 тысяч рублей. Каждый пятый россиянин считает, что отлично можно отдохнуть и на 50 тысяч рублей. Большинство принявших участие в опросе готовы взять кредит и потратить эти деньги на отпуск. Почти 16% соотечественников заявили, что ни в коем случае не будут обращаться в банк за отпускным кредитом.

    Ранее психолог Евгений Фомин рассказал, что во время отпуска необходимо полностью отвлечься от работы: не проверять чаты и почту и вообще о ней не думать.