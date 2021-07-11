Названа цена хорошего отпуска

Хороший полноценный отдых на одного человека стоит дороже 100 тысяч рублей. Около половины россиян назвали эту сумму, пишет РИА «Новости» со ссылкой на исследование финансовой онлайн-платформы Webbankir.

«Почти половина россиян (47,1%) считают, что для хорошего недельного отдыха семьей необходимо иметь свыше 100 тысяч рублей. При этом около трети (30,4%) склоняются к тому, что для полноценного отпуска нужно иметь в распоряжении более 150 тысяч рублей», — приводит агентство текст сообщения аналитиков.

Чуть меньше трети респондентов уверены, что хороший отдых стоит дешевле 100 тысяч рублей. Каждый пятый россиянин считает, что отлично можно отдохнуть и на 50 тысяч рублей. Большинство принявших участие в опросе готовы взять кредит и потратить эти деньги на отпуск. Почти 16% соотечественников заявили, что ни в коем случае не будут обращаться в банк за отпускным кредитом.

Ранее психолог Евгений Фомин рассказал, что во время отпуска необходимо полностью отвлечься от работы: не проверять чаты и почту и вообще о ней не думать.