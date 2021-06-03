Россияне рассказали, какие направления для путешествий по России они выбрали этой весной

Россияне рассказали, в каких города России отдыхали весной 2021 года. Результаты исследования представил сервис для планирования путешествий OneTwoTrip, сообщил RT.

Чаще всего соотечественники летали в Москву. В столицу они купили более трети всех авиабилетов за нынешнюю весну — 34%. Далее в списке упомянуты Санкт-Петербург (11%), Сочи (5,8%), Краснодар (3,4%) и Екатеринбург (3%).

В десятку популярных направлений также попали Симферополь (2,9%), Казань (2,7%), Минеральные Воды (2,6%), Махачкала (2,3%) и Ростов-на-Дону (2,2%).

На поезде туристы чаще ездили в Москву (26%), Санкт-Петербург (11%), Краснодар (2,6%), Нижний Новгород (2,2%) и Екатеринбург (1,7%).

Ростов-на-Дону поднялся с 10 места и стал востребованнее на треть, рассказали в OneTwoTrip. В Сочи было оформлено на 10% больше заказов. А Казань оказалась менее привлекательна для путешествий — спрос упал на 10%.

Ранее туристов из России позвали отдыхать в Катар. Сейчас условием для въезда в страну является полная вакцинация от коронавируса.