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    03 июня 2021, 10:07

    Россияне рассказали, какие направления для путешествий по России они выбрали этой весной

    Алена Макаренко

    Россияне рассказали, в каких города России отдыхали весной 2021 года. Результаты исследования представил сервис для планирования путешествий OneTwoTrip, сообщил RT.

    Россияне рассказали, какие направления для путешествий по России они выбрали этой весной

    Чаще всего соотечественники летали в Москву. В столицу они купили более трети всех авиабилетов за нынешнюю весну — 34%. Далее в списке упомянуты Санкт-Петербург (11%), Сочи (5,8%), Краснодар (3,4%) и Екатеринбург (3%).

    В десятку популярных направлений также попали Симферополь (2,9%), Казань (2,7%), Минеральные Воды (2,6%), Махачкала (2,3%) и Ростов-на-Дону (2,2%).

    На поезде туристы чаще ездили в Москву (26%), Санкт-Петербург (11%), Краснодар (2,6%), Нижний Новгород (2,2%) и Екатеринбург (1,7%).

    Ростов-на-Дону поднялся с 10 места и стал востребованнее на треть, рассказали в OneTwoTrip. В Сочи было оформлено на 10% больше заказов. А Казань оказалась менее привлекательна для путешествий — спрос упал на 10%.

    Ранее туристов из России позвали отдыхать в Катар. Сейчас условием для въезда в страну является полная вакцинация от коронавируса.