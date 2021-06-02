Туристов из России позвали отдыхать в Катар. И рассказали, как это сделать

Катар постепенно открывает границы и будет рад российским туристам, которые захотят посетить страну. Об этом в интервью «360» на полях ПМЭФ-2021 рассказал операционный директор национального совета по туризму Катара Бертхольд Андреас Тренкель.

Хотя Катар не входит в число популярных мест у российских туристов, в этой стране есть все условия для комфортного отдыха. По словам Тренкеля, Катар — это жемчужина потрясающего арабского мира с музеями мирового уровня.

Катарские власти работают над тем, чтобы ничто не мешало туристам посещать их. Сейчас условием для въезда является полная вакцинация от коронавируса.

Катар — мусульманская страна со своими обычаями, но если сравнивать, например, с Саудовской Аравией, то общество в Катаре наиболее открыто. Некоторые ограничения бывают в пятницу, когда наступает время для молитвы. Но в целом все предприятия и бизнес работают круглые сутки семь дней в неделю.

От туристов в Катаре в целом требуется соблюдение тех же норм и приличий, что они должны соблюдать и у себя дома.

«Вряд ли вы пойдете в церковь в шлепках. То есть то, что вы не позволяете у себя дома, не стоит позволять у нас», — объяснил Тренкель.

По его словам, Катар считается самым безопасным государством в мире. Если одинокая девушка приедет отдыхать, она может чувствовать себя спокойно.

Самое лучшее время для поездки в Катар — с октября по апрель. В это время в стране достаточно мягкая и сухая погода. Зимой в Катаре около +30 градусов, можно гулять в футболках и шортах. А в июне температура поднимается до +40 градусов.

Катарцы хорошо разговаривают на английском. В стране уже есть русскоязычные гиды. Русским на каком-то уровне владеют и сотрудники отелей.

Можно купить готовый тур или планировать путешествие самостоятельно — все зависит от того, как вы привыкли путешествовать. Катар — достаточно компактная страна. Изучив столичную Доху, можно уехать за город и буквально за полтора часа исследовать прилегающие территории.

«Я рекомендую посмотреть не только определенные места в Дохе, но и отправиться в другие направления. У нас есть интересные острова, которые вы можете увидеть, потратив всего 20-30 минут», — сказал Тренкель.

Интерес к поездкам в Россию есть и у жителей Катара. Когда в России проходил чемпионат мира по футболу-2018, в стране можно было наблюдать большое количество катарцев. В основном они посещают такие крупные города, как Москва и Петербург.

Тренкель сказал, что уже второй раз посещает Петербург. Ему нравится этот город. Своей архитектурой он напоминает ему Париж, где он прожил четыре года.