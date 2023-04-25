Путешествия 25 апреля 2023, 02:26 Авиабилеты по России подорожали до 10% на летний сезон «Известия»: авиабилеты с вылетами в апреле–октябре подорожали на 5-10% РИА «Новости»

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Авиабилеты по России с вылетами в апреле–октябре подорожали на 5-10% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные трех неназванных авиакомпаний.

Средняя стоимость билетов составит 7400 — 7500 рублей в одну сторону, сообщили в двух компаниях. Третий авиаперевозчик уведомил о подорожании билетов по стране в среднем до 16456 рублей «туда-обратно».

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Авиабилеты в апреле выросли в цене и по сравнению с мартом. Их стоимость увеличилась на 9-16%. При этом в предыдущие годы цены на билеты в апреле по отношению к марту росли не так ощутимо. С 2008 года стоимость перелета в эконом-классе в апреле была выше мартовской на 0,2-5,7% за исключением 2022 года, когда цены на билеты скакнули сразу на 16%.

Билеты на самолет за границу в этом году с вылетами апрель–октябрь подешевели по сравнению с прошлым годом.

О подорожании авиабилетов на перелеты по России уже предупреждал Минтранс. Это связано с прекращением действия антисанкционных субсидий, объем поддержки которой в прошлом году составлял 100 миллиардов рублей.

Ранее генеральный директор туроператора АРТ-ТУР Дмитрий Арутюнов сообщил, что компании начали отменять рейсы в Турцию вместо снижения цен на перелет. Речь идет о непопулярных перед майскими праздниками датах.