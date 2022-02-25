Россияне перестали бронировать туры на ближайшие даты

Туристы резко снизили объем бронирований поездок на ближайшие даты. Это вызвано обострением геополитической обстановки и нестабильностью рубля. При этом туры на лето по-прежнему пользуются активным спросом, написала газета «Коммерсант».

По данным туроператора «Дельфин», число бронирований на ближайшие даты по итогам 24 февраля в сравнении с прошлой неделей снизилось на 80%. Глава компании Сергей Ромашкин отметил, что около трети продаж сейчас формируют короткие поездки на курорт, а две трети занимают летние туры, на которые спрос за день снизился на 25–30%.

Продажи туров за рубеж в четверг сократились в четыре-пять раз, сообщила представитель туроператора «Интурист» Дарья Домостроева. Она отметила, что это связано со снижением курса рубля, что привело к подорожанию зарубежных путевок.

Туристы почти не бронируют поездки на ближайшие даты, но в низкий сезон это не оказывает существенного влияния на рынок, сказал представитель OnlineTur.ru Игорь Блинов. При этом, по его словам, продажи летних туров по акциям раннего бронирования выросли на 5–10%. Он связал это с опасениями россиян, что курс рубля продолжит падать.

В Ростуризме ранее сообщили, что продажу туров по программе кешбэка в этом году завершат досрочно, в ночь на 1 марта. Это связано с тем, что все средства, выделенные на программу, исчерпаны. Россияне приобрели путевок на 12 миллиардов рублей, им на карточки вернулось более 2,5 миллиарда.